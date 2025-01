Palermo, ecco Magnani: chi è il nuovo acquisto che alza il livello della difesa

Il Palermo si assicura Giangiacomo Magnani e piazza il primo colpo del mercato di gennaio: l’arrivo del difensore centrale è ufficiale e Dionisi conta di averlo pronto già per la partita contro il Pisa di venerdì 31 gennaio. Per i rosa si tratta di un acquisto importante perché va ad alzare il livello del reparto arretrato, oltre che coprire la retroguardia a livello numerico dopo gli addii di Lucioni e Peda.

Magnani, non è la prima volta in Sicilia

Magnani è un difensore classe 1995, alto un metro e 90, nato a Correggio (paese in provincia di Reggio Emilia). Può giocare sia in una difesa a tre che a quattro: un profilo di esperienza che il Palermo cercava in questa sessione di mercato. Per lui sarà appena la seconda volta in Serie B in carriera, prima ci aveva giocato solamente nel 2018/19 con la maglia del Perugia. Da quel momento in poi ha giocato con Sassuolo, Brescia, Sampdoria e Verona in Serie A, collezionando 142 presenze nel massimo campionato.

Per Magnani non sarà però la prima volta in Sicilia: prima di giocare in B ha infatti disputato una stagione di Lega Pro con il Siracusa, nel 2017/18 collezionò ben 19 presenze segnando anche una rete con i siciliani.





Magnani “braccetto” o perno centrale

Dionisi avrà sin da subito Magnani a disposizione: starà a lui scegliere al posto di chi far giocare il difensore che scende dalla Serie A proprio per aiutare i rosanero a risolvere i problemi della retroguardia. L’unico intoccabile al momento sembra Ceccaroni, il che significa che uno tra Baniya e Nikolaou dovrà cedere il posto a Magnani, in attesa di capire se il tecnico lo farà giocare come perno centrale della difesa a tre o come braccetto di destra.

LEGGI ANCHE

POHJANPALO AL PALERMO, LE ULTIME NOTIZIE

MAGNANI AL PALERMO, È UFFICIALE