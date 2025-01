Pohjanpalo – Palermo, il Venezia aspetta il sostituto: la situazione

Prima di sbloccare la trattativa (già definita) che porterà Joel Pohjanpalo a Palermo, il Venezia aspetta il sostituto dell’attaccante finlandese. La società arancioneroverde ha diversi nomi sul tavolo, ma ancora nessuna pista sembra davvero concreta.

Eldor Shomurodov è la prima opzione. Dopo aver mostrato un ottimo rendimento nel secondo tempo contro l’Udinese, il suo ruolo alla Roma rimane sospeso. L’allenatore Claudio Ranieri ha dichiarato che, finché Shomurodov sarà a disposizione, verrà utilizzato se ritenuto utile alla squadra. Tuttavia, dalle sue parole traspare una verità diversa: la Roma è alla ricerca di un vice Dovbyk, ma non effettuerà movimenti in entrata senza prima aver ceduto l’attaccante uzbeko.

Il trasferimento di Shomurodov al Venezia sembrava ormai definito, con l’accordo per un prestito con obbligo di riscatto in via di conclusione. Tuttavia, la Roma ha bloccato temporaneamente la cessione, complice la necessità di poter contare sul giocatore per la partita decisiva di Europa League, dato che fino a giovedì non sarà possibile tesserare un eventuale sostituto.





Non solo Shomurodov

La situazione del Venezia è altrettanto intricata. Tra i nomi in lista, oltre a Shomurodov, spunta Roman Yaremchuk, attaccante ucraino classe 1995 attualmente all’Olympiacos. Il profilo dell’ex Gent, Benfica e Brugge è ritenuto molto interessante, e il Venezia ha già avanzato una richiesta di prestito. La società italiana aspetta ora una risposta dal giocatore, che nelle prossime ore deciderà se accettare l’offerta.

L’arrivo di Yaremchuk, tuttavia, non escluderebbe quello di Shomurodov. Il Venezia potrebbe puntare su entrambi gli attaccanti per rafforzare il reparto offensivo e colmare il vuoto lasciato da Pohjanpalo. Questa soluzione permetterebbe di coprire ogni esigenza tattica e garantire maggiore profondità alla rosa.

Il puzzle del mercato è quindi ancora in evoluzione. Tra le attese per la decisione di Yaremchuk e il via libera della Roma per Shomurodov, il Venezia lavora con attenzione per non sbagliare mosse, consapevole dell’importanza di assicurarsi un attacco competitivo in vista della seconda metà di stagione.

