Venezia, è rivoluzione: non solo Pohjanpalo, anche Gytkjaer può scendere in Serie B

Il Venezia vuole rivoluzionare l’attacco per provare a salvarsi in Serie A: secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com il club lagunare, oltre alla cessione di Pohjnapalo al Palermo, starebbe trattando con lo Spezia per la cessione di Gytkjaer.

A differenza di Pohjanpalo, Gytkjaer non sta trovando molto spazio in Serie A e per questo motivo club come Spezia e Cremonese avrebbero messo gli occhi sull’attaccante, che invece in B ha dimostrato di essere importante.

I liguri sono in vantaggio rispetto ai lombardi, ma non sono stati ancora fatti fuori: l’attaccante danese sarà conteso nelle prossime ore, con lo Spezia che sta però tentando di affondare il colpo decisivo.





Gytkjaer ha giocato tre stagioni in Serie B, due col Monza e una col Venezia: il suo score totale è di 33 gol. In Serie A ha invece segnato solamente 1 gol ai tempi del Monza.