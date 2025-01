Palermo, Giangiacomo Magnani è un nuovo calciatore rosanero / UFFICIALE

Giangiacomo Magnani è un nuovo calciatore del Palermo: il difensore arrivato dal Verona ha firmato un contratto che lo legherà al Palermo per più anni. Magnani è reduce da una prima parte di stagione giocata in Serie A, per lui 17 presenze e un gol.

Magnani va a rinforzare il reparto difensivo del Palermo: il club rosanero ha ceduto Peda in questo mercato di gennaio e aveva risolto il contratto con Lucioni a fine 2024. Un difensore centrale esperto della difesa a tre, in grado sia di giocare da braccetto che nella posizione centrale era quello che serviva a Dionisi per alzare il livello della rosa.

Magnani è un classe 1995: il difensore firma un contratto pluriennale che lo legherà al Palermo fino al 2028, andrà inoltre a percepire uno stipendio maggiore rispetto a quello goduto a Verona.





IL COMUNICATO

Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona FC le prestazioni sportive di Giangiacomo Magnani. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Giangiacomo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

