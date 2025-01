Palermo – Pisa, i tifosi ospiti ci credono: già 400 biglietti venduti

Si prospetta un’importante affluenza di tifosi del Pisa nella trasferta di Palermo. Sono già oltre 400 i sostenitori nerazzurri che hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti dello stadio “Renzo Barbera”. Con i tagliandi ancora disponibili su VivaTicket al prezzo di 21 euro, il numero potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi giorni, confermando il forte seguito della squadra anche lontano dall’Arena Garibaldi.

Dopo le limitazioni imposte nelle trasferte contro Sampdoria e Catanzaro, i tifosi pisani possono tornare a sostenere la squadra senza restrizioni. L’entusiasmo è tangibile e il match contro il Palermo rappresenta un’opportunità per dimostrare ancora una volta la loro presenza compatta sugli spalti. Il seguito del Pisa è già stato evidente in altre trasferte stagionali, come quelle di Salerno, Bolzano e Modena, dove il tifo nerazzurro si è fatto sentire con grande passione.

Il Palermo, spinto dai suoi tifosi, è determinato a riscattarsi dopo l’ultima sconfitta contro la Reggina. Il Pisa, dal canto suo, è in piena corsa promozione ed è a soli due punti dal Sassuolo capolista. L’atmosfera del “Renzo Barbera” si preannuncia calda, con entrambe le tifoserie pronte a spingere le rispettive squadre.





