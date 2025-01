Calciomercato Palermo: Saric vicino al Cesena, Henry verso la Salernitana

Non solo entrate negli ultimi giorni di calciomercato. Il Palermo sta definendo le cessioni di Dario Saric e Thomas Henry (che formalmente è in prestito dal Verona, quindi tornerà alla base per poi andare in un’altra squadra).

La Salernitana, dopo aver acquisito Cerri e Raimondo, è ancora attiva sul mercato alla ricerca di un altro attaccante. Il club ha effettuato un sondaggio con la Sampdoria per Massimo Coda, ma la trattativa più concreta riguarda Henry. Il suo trasferimento dipende dall’ufficialità del passaggio di Pohjanpalo al Palermo, ma l’attaccante francese ha già dato il suo consenso. Si attende ora il via libera definitivo per concludere l’operazione.

Saric in prestito al Cesena

Nel frattempo, il Cesena sta accelerando per assicurarsi Saric. Il direttore sportivo Fabio Artico lavora da settimane su questa trattativa, ma il tempo stringe. L’urgenza è accentuata dalle squalifiche di Emanuele Adamo e Giacomo Calò, che salteranno il match contro il Catanzaro, mentre l’ex Cosenza resterà fuori anche nelle sfide con Reggiana e Pisa. Con una rosa ridotta, il Cesena ha bisogno di rinforzi immediati.





Un ulteriore ostacolo per i romagnoli è la concorrenza della Salernitana, che potrebbe tentare un inserimento last minute per Saric. Tuttavia, il Cesena parte avvantaggiato, avendo già trovato un accordo con il giocatore, che ha manifestato la volontà di trasferirsi. Resta ora da definire l’intesa economica con il Palermo: i rosanero chiedono 300mila euro per il prestito oneroso fino a giugno, mentre il Cesena ha presentato un’offerta più bassa, pari a 100mila euro. Il club siciliano ha mostrato un’apertura alla trattativa e la risposta definitiva è attesa a breve.

