Magnani: “La Sicilia per me è stata magica, è il momento di rivivere le emozioni”

Ore 11.00 – Inizia la conferenza

Ore 11.01 – La trattativa è nata anche per Osti che considero una persona di assoluto spessore. La scelta di venire a Palermo è dettata anche dalla piazza.

Ore 11.04 – La Sicilia per me è stata magica ed è stato un punto di partenza. Con questa possibilità che è arrivata mi sono legato molto al passato. Il Palermo è importante, che non sia questo il momento di vivere emozioni importanti come fu allora?

Ore 11.06 – In campo mi metterò a disposizione. Ho seguito il Palermo e ho visto che ha avuto difficoltà. Non è mai facile vincere e ottenere risultati nonostante gli sforzi. Vincere i campionati è difficile ma penso che l’ambizione e il progetto del club sia raggiungere il traguardo massimo e sono qui per aiutare la squadra a realizzare questo sogno.

11.08 – Sono un difensore. Un marcatore fisico. Il primo giorno a Palermo? Giornata impegnativa. Sono atterrato verso le 15 e sono venuto subito qui. Ho conosciuto un grande staff, i calciatori e ho chiacchierato con l’allenatore sul futuro e sulla sua idea di calcio. Giorno intenso ma estremamente piacevole.

11.09 – Non ho parlato con Henry perché la trattativa era tenuta abbastanza sottotraccia. Il campionato di B l’ho fatto anni fa ed è sicuramente cambiato: ha grandissima intensità ed è estremamente difficile perché livellato. Non bisogna sottovalutarlo assolutamente.

11.10 – Ho letto dell’interesse per Mazzitelli. Mi farebbe piacere vederlo a Palermo perché è un ragazzo meraviglioso

