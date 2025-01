Palermo, ora Pohjanpalo e Candela. Piace sempre Mazzitelli, ma non solo

Giangiacomo Magnani è il primo acquisto del Palermo in questa sessione invernale, ma non sarà l’ultimo. Il ds Osti è al lavoro per regalare il prima possibile altri due colpi di livello e non solo.

Uno è Joel Pohjanpalo, l’altro Antonio Candela, entrambi del Venezia. Il finlandese ha già accettato le condizioni del Palermo che gli offre un contratto faraonico per la B di tre anni e mezzo più opzione per il quarto.

I lagunari riceverebbero, invece, 4 milioni e l’affare è a un passo dal “Sí” definitivo. Intanto, Henry rimane in uscita con la Salernitana che sembra fare sul serio. Candela, invece, è un affare slegato da Pohjanpalo ma che si potrebbe chiudere contestualmente, con il passaggio inverso di Diakitè in laguna.





Con la probabile uscita di Nedelcearu verso Cosenza si punta a un altro centrale di difesa che potrebbe essere l’ex Torino Djidji. A centrocampo, infine, il preferito è sempre Mazzitelli che vorrebbe però rimanere in A. L’alternativa potrebbe essere Pontisso del Catanzaro. Lo riporta il Giornale di Sicilia.