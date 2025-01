Catania, ufficiale l’arrivo in prestito di Dalmonte dalla Salernitana

Altro rinforzo per il Catania: il club etneo ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Nicola Dalmonte, centrocampista di proprietà della Salernitana. Non sarà la prima volta in Sicilia per Dalmonte, dato che nel 2020 ha già vestito la maglia del Trapani collezionando 20 presenze e segnando 3 gol.

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.S. Salernitana 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Dalmonte. Nato a Ravenna il 13 settembre 1997, il centrocampista offensivo è cresciuto calcisticamente nel Cesena; con la squadra romagnola ha debuttato in A nel 2015, sommando successivamente 42 presenze e 5 gol in Serie B.

In avvio di carriera, Dalmonte ha collezionato 18 gare e 2 reti nelle nazionali giovanili, partendo dall’under 17 e giungendo all’under 20. Dopo una nuova esperienza nella massima serie con il Genoa, Dalmonte si è ben distinto nella Super League svizzera con il Lugano; con gli elvetici ha disputato inoltre 4 partite in Europa League ed è rientrato in Italia completando la stagione in B con il Trapani.





Dal 2020 al 2023 Dalmonte ha indossato la maglia del Vicenza per due annate tra i cadetti e una in terza serie, categoria vissuta successivamente anche con la Spal prima dell’approdo alla Salernitana.

