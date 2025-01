Giudice Sportivo Serie B, Diakité entra in diffida. Un turno a Grosso

La Lega B ha pubblicato in un comunicato ufficiale tutte le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 23a giornata di campionato: per il Palermo entra in diffida Salim Diakité, che dovrà dunque stare attento a non prendere un ulteriore cartellino giallo, altrimenti scatterà la squalifica (il calciatore è comunque protagonista di voci di mercato).

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

CALO Giacomo (Cesena): per avere, al 34° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata il volto di un avversario, provocandogli una fuoriuscita di sangue dal sopracciglio.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADAMO Emanuele Pio (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BELLEMO Alessandro (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIRASCHI Davide (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CURTO Marco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESPOSITO Francesco (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRAS Manuel (Reggiana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

VENUTI Lorenzo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERGARA Antonio (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GROSSO Fabio (Sassuolo): per essere, al 24° del primo tempo, entrato sul terreno di giuoco per contestare una decisione arbitrale.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo, per avere, inoltre, omesso di impedire, al 47° del secondo tempo, l’ingresso sul terreno di giuoco di uno spettatore

che costringeva l’Arbitro a interrompere la gara per circa cinquanta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara lanciato, un fumogeno sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bicchieri di plastica semi pieni sul terreno di giuoco e due bicchieri di plastica semi pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

