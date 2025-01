Dionisi: “Pisa favorito, ma abbiamo voglia di rivalsa. Magnani può essere titolare”

Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida contro il Pisa, ha analizzato il momento del Palermo, sottolineando come la squadra debba mantenere concentrazione nonostante le distrazioni del mercato.

Dionisi ha evidenziato che, pur avendo espresso una buona qualità di gioco nella sconfitta con la Reggiana, l’approccio non è stato adeguato e alcuni errori sono stati fatali. Ha riconosciuto la forza del Pisa, squadra seconda in classifica e in ottima forma, contro cui servirà una prestazione superiore rispetto all’ultima gara. Il tecnico ha ribadito che il Palermo ha le qualità per giocarsela, ma dovrà essere più solido, soprattutto in fase difensiva.

Dionisi ha spiegato che il nuovo sistema di gioco richiede adattamenti e che Magnani potrebbe avere spazio già da subito. Ha poi affrontato il tema della gestione del portiere, chiarendo che, dopo Modena, ha scelto di dare continuità a Sirigu, pur avendo due titolari di livello.





Il tecnico ha riconosciuto il divario in classifica con il Pisa, attribuendolo sia ai meriti degli avversari che ai demeriti del Palermo, ma ha ribadito l’obiettivo di accorciare le distanze e giocarsi la partita con spirito di rivalsa. Ha anche difeso i suoi giocatori, affermando di non volerli cambiare con nessun altro e sottolineando l’importanza dei subentrati.

Dionisi ha spiegato che il nuovo modulo con due attaccanti garantisce più densità centrale ma meno gioco sugli esterni. Ha concluso aggiornando sulle condizioni di Insigne, ancora indisponibile, e Saric, praticamente ceduto al Cesena.

ORE 11.00 – “Delle tre partite giocate dopo la sosta abbiamo perso quella dove abbiamo fatto un pochino meglio in termini di qualità. Con la Reggiana siamo stati meno ‘sporchi’, l’approccio non mi è piaciuto. I ragazzi sono consapevoli. Dobbiamo essere focalizzati sulla prossima partita, si parla solo di mercato e questo non aiuta la squadra. Il Pisa è molto più in salute, per merito è secondo in classifica”.

ORE 11.03 – “Col Pisa ce la possiamo giocare, con qualità diverse. È l’unica squadra che ci ha battuto con due gol di scarto, in transizione fa male. Dovremo essere molto più bravi dell’ultima partita. Magnani è arrivato allenato, ha giocato tanto a Verona, quindi non escludo che possa giocare dall’inizio. Blin sta bene ma gli manca la partita, prima o poi deve rientrare. Sono due nuovi acquisti”.

ORE 11.05 – “Difficile che la partita col Pisa non diventi fisica. Abbiamo cambiato sistema di gioco rispetto alla gara vinta con lo Spezia. Dobbiamo adattarci agli avversari. Cercheremo di fare la gara migliore, rispettando l’avversario. Vogliamo la vittoria. Dopo la Juve Stabia non ero contento della qualità del gioco. Il primo gol preso con la Reggiana è troppo ‘leggero’, abbiamo commesso errori. Il Pisa ha pochi rivali”.

ORE 11.08 – “Abbiamo cambiato nel sistema di gioco, più che creare occasioni non possiamo fare. I giocatori devono sentirsi più sicuri e ottimisti. Bisogna essere più sereni negli ultimi 20 metri. Abbiamo calciatori che hanno numeri in questa categoria. Non ho mai visto l’allenatore far gol. Questi saremo fino alla fine, dobbiamo sostenere i calciatori. Non possiamo stravolgere la classifica in due partite. Ora sembra una catastrofe, ma dobbiamo restare dentro al campionato con più equilibrio. Tutta la squadra deve performare meglio. Dobbiamo accettare la classifica che abbiamo, ovvio che c’erano aspettative diverse. Quello che stiamo facendo non è il massimo, stiamo migliorando come equilibrio. In questo momento il Pisa è favorito contro il Palermo”.

ORE 11.12 – “Per il portiere serve continuità. Abbiamo due numeri 1, quindi la gestione è diversa. Prima giocava solo Desplanches, Sirigu non aveva fatto il ritiro ma ha un curriculum incredibile. Entrambi potrebbero giocare, sta a me scegliere. Non sarà un ballottaggio continuo. Dopo Modena ho deciso di dare continuità a Sirigu. Ho in testa un’idea, ma aspetto gli ultimi allenamenti”.

ORE 11.14 – “In questo campionato te la devi giocare con fisicità oppure con buona qualità abbinata a buona intensità, come noi. Vedo la volontà di migliorare ma noi abbiamo centrocampisti che non sono box to box, tranne un paio. Non abbiamo solo giocatori di gamba in tutti i ruoli. La qualità è importante. Andremo avanti rispettando le caratteristiche dei giocatori. Dobbiamo mettere in campo la volontà, come nelle ultime due partite in casa”.

ORE 11.17 – “Il Pisa ha venti punti in più di noi? Non entro nel merito, potrei far passare un messaggio negativo. Loro sono una squadra di categoria, che ha fatto una scelta di puntare sulla fisicità, come l’ultimo attaccante che hanno preso sul mercato. Pensavo che avrebbe lottato per vincere il campionato. Il gap è merito loro e demerito nostro. Si gioca Palermo – Pisa e si gioca per i tre punti, dobbiamo assottigliare il divario in classifica e vogliamo vincere. Dobbiamo avere tanto spirito di rivalsa, senza guardare la classifica”.

ORE 11.19 – “Nel secondo tempo con la Reggiana si è giocato troppo poco, tante interruzioni. Non deve essere un alibi, dobbiamo metterci nelle condizioni migliori. Siamo stati anche noi responsabili di questo”.

ORE 11.21 – “Zero squalifiche? Siamo aumentati con il numero dei falli, possiamo migliorare. Non si può giudicare una squadra per i cartellini, è un messaggio sbagliato. Ora sono tanti i giocatori in diffida, dobbiamo fare di necessità virtù”.

ORE 11.23 – “Pochi rigori ottenuti? Sono il primo responsabile e non mi piace creare alibi. Non parlo di decisioni arbitrali, non porta vantaggio. Continueremo così. Siamo la squadra che tira di più in B, nei pressi dell’area ci siamo spesso. Non saremo bravi a prendere dei falli”.

ORE 11.26 – “È molto importante il contributo dei subentrati. Chi è entrato può dare una mano alla squadra. C’è la volontà, con questi giocatori andrei dovunque. Non cambio nessuno dei nostri con qualcuno degli altri”.

ORE 11.28 – “Mi fa arrabbiare il secondo gol di Reggio, non ci ho dormito. Sembra che non ci si lavori, un errore di tattica individuale. Ci lavoriamo in allenamento ma in partita i ragazzi perdono un po’ il focus. L’allenatore fa una media di quella che è la squadra: dobbiamo essere più efficaci in fase difensiva perché segniamo pochi gol. La nostra classifica sarebbe stata migliore senza qualche gol stupido subito. Gli errori individuali non li posso condannare”.

ORE 11.31 – “Ora giochiamo con due attaccanti, hai più densità centrale ma meno giocate esterne. Diakité è un atleta nato, Lund è più un quinto che un terzino, Pierozzi non ha trovato tanta continuità ma può fare il quinto. Ci vuole un minimo di adattamento perché qualche cambiamento si è fatto”.

ORE 11.34 – “Insigne non è ancora disponibile. Saric? Valuterò prima dell’allenamento se convocarlo, insieme alla società”.

