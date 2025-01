Palermo, per la porta c’è Audero: si procede verso l’accordo

Un altro ruolo che presto potrebbe essere ritoccato è quello del portiere. Sirigu è Desplanches hanno mostrato qualche lacuna e il club corre ai ripari.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non soltanto ci sarebbe un interesse, ma l’affare sarebbe decisamente avviato.

Osti starebbe proprio per chiudere la trattativa – riporta il quotidiano – per l’estremo difensore del Como. Non mancavano le pretendenti, sul giocatore c’era anche l’Udinese.