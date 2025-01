Palermo, over e under: le liste aggiornate e il regolamento

IN AGGIORNAMENTO – Il Palermo, come tutte le squadre di Serie B, deve rispettare le regole relative alle liste per definire la rosa durante il calciomercato. Di seguito, una panoramica completa sulle norme vigenti e sulle liste aggiornate in base ai movimenti di mercato.

Over e under, il regolamento

Le società di Serie B possono acquistare e cedere giocatori nel corso della sessione, ma al termine delle trattative dovranno consegnare una lista composta al massimo da 18 calciatori over 23 (lista A), ossia nati entro il 31 dicembre 2000.

Per quanto riguarda i giocatori Under 23 (lista B), nati dopo il 1° gennaio 2001, non ci sono vincoli numerici, permettendo così alle società di inserirli liberamente in rosa. Inoltre, è prevista la possibilità di includere fino a due calciatori “bandiera” (lista C), ossia tesserati con lo stesso club per almeno quattro stagioni consecutive.





Queste regole mirano a garantire un equilibrio nella composizione delle squadre, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo dei giovani talenti e la valorizzazione della continuità all’interno delle società. Per rispettare tali criteri, le società devono pianificare con attenzione le operazioni di mercato, bilanciando acquisti e cessioni in base ai limiti stabiliti.

La lista degli over (17 giocatori)

Alfred Gomis (1993)*

Salim Diakité (2000)

Dimitrios Nikolaou (1998)

Pietro Ceccaroni (1995)

Ionuț Nedelcearu (1996)

Alexis Blin (1996)

Claudio Gomes (2000)

Jacopo Segre (1997)

Dario Saric (1997)

Jérémy Le Douaron (1998)

Federico Di Francesco (1994)

Francesco Di Mariano (1996)

Roberto Insigne (1994)

Matteo Brunori (1994)

Thomas Henry (1994)

Valerio Verre (1994)

Salvatore Sirigu (1987)

Rayyan Baniya (1999)

* il portiere può essere interscambiato in qualsiasi momento della stagione

La lista degli under (9 giocatori)

Sebastiano Desplanches (2003)

Francesco Di Bartolo (2005)

Patryk Peda (2002)

Krostoffer Lund (2002)

Niccolò Pierozzi (2001)

Alessio Buttaro (2002)

Filippo Ranocchia (2001)

Aljosa Vasic (2002)

Stredair Appuah (2004)

