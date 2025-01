Palermo, infortunio serio per Di Mariano: i tempi di recupero

Infortunio serio per Francesco Di Mariano. L’esterno del Palermo, a causa di una gonalgia di natura traumatica, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Dal report pubblicato dal Palermo si evince che Di Mariano si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico. I tempi di recupero variano dai 2 ai 3 mesi, si tratta quindi di un lungo stop.

L’infortunio di Di Mariano apre quindi scenari in ottica calciomercato. Il Palermo sta valutando se cercare un esterno offensivo. Il palermitano aveva disputato 14 partite in Serie B, partendo da titolare in 9 occasioni.





