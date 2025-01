Palermo, lesione per Desplanches: il report medico e i tempi di recupero

Nuovo infortunio nel Palermo. Sebastiano Desplanches, a causa di un risentimento muscolare avvertito nel match contro il Cittadella, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro.

Il Palermo fa sapere che il portiere ha già iniziato il percorso riabilitativo. Nella nota della società rosanero, come di consueto, non viene indicata l’entità della lesione, quindi non si possono stabilire con accuratezza i tempi di recupero; si varia da due settimane a un mese o poco più.

Da capire se il Palermo andrà sul mercato per cercare un altro portiere. Contro il Modena giocherà Salvatore Sirigu, e sarebbe la sua prima presenza in Serie B, ma alla lunga potrebbe arrivare un rinforzo.





