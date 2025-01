Calciomercato Palermo, è caccia al portiere: due ipotesi all’orizzonte

La sessione invernale del calciomercato dovrà portare al Palermo un nuovo portiere. Era un problema sul tavolo già da alcune settimane, in coincidenza con alcuni errori del giovane portiere rosanero, ma è diventato un’emergenza primaria adesso che Sebastiano Desplanches si è anche infortunato (e di cui non si conoscono i tempi di recupero).

Col Modena c’è Sirigu

Il portiere di riserva al momento è Salvatore Sirigu, che andrà in campo domenica prossima contro il Modena ma che non gioca ormai da parecchio (unica esibizione stagionale a Napoli, in Coppa Italia, quando ha subito cinque gol) e dunque è un’incognita.

Considerato che Gomis tornerà disponibile solo in primavera inoltrata il d.s. Osti, appena arrivato a Palermo, dovrà prendersi carico anche di questa responsabilità. L’ipotesi di Vasquez dell’Empoli, ventilata alcuni giorni fa, non sembra una pista ipotizzabile.





Opzioni Silvestri e Joronen

Spuntano all’orizzonte i nomi di due giocatori, i cui profili vanno valutati con attenzione: sono quelli di Marco Silvestri e Jesse Joronen, rispettivamente in forza alla Sampdoria e al Venezia.

La Sampdoria sta cercando una nuova destinazione per Silvestri, esperto portiere classe 1991 che i rosanero tra l’altro avevano sondato in estate, subito dopo l’infortunio di Gomis. Silvestri viene considerato fuori dal progetto tecnico della Sampdoria dopo alcune prestazioni non positive. In campionato, l’ex Udinese ha giocato soltanto sette partite e cerca una nuova piazza per rilanciarsi (fino alla stagione 2022/23 era titolare inamovibile in Serie A).

Un altro nome che stuzzica è quello di Jesse Joronen, portiere finlandese del Venezia. Il classe 1993 era partito titolare in questa stagione, ma anche lui dopo sette partite ha perso il posto in favore di Filip Stanković, che nelle ultime gare sta facendo benissimo.

Difficile, quindi, trovare spazio: per questo si può valutare una cessione. Il Venezia oltretutto è fortemente interessato a Matteo Brunori e si potrebbe intavolare una trattativa con degli scambi che potrebbero coinvolgere lo stesso Joronen e l’attaccante Christian Gytkjær (anche per lui poco spazio in Serie A, solo due gare da titolare).

LEGGI ANCHE

PALERMO, INFORTUNIO SERIO PER DI MARIANO

PALERMO, C’È LESIONE PER DESPLANCHES