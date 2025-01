Palermo e Sirigu, rieccoci: chance per il portiere 14 anni dopo l’ultima volta

Salvatore Sirigu torna a giocare una partita di campionato per il Palermo dopo 14 anni. Il portiere sostituirà Sebastiano Desplanches contro il Modena: il giovane numero 1 ha subito un infortunio nel match contro il Cittadella che lo terrà lontano dai campi almeno per un paio di settimane. Il club rosanero si affiderà all’esperto Sirigu nell’attesa del possibile arrivo di un rinforzo, ipotesi che era già stata pensata prima dell’infortunio di Desplanches.

In fondo Sirigu ha una bella chance e potrebbe anche essere la soluzione a sorpresa. Le sue condizioni sono molto migliorate rispetto a tre mesi fa, la sua esperienza internazionale (e con la maglia della nazionale) non si discute: non sarà facile ma Totò, cresciuto a Palermo potrebbe scrivere una bella storia rosa.

Sirigu, l’ultima chance

Sirigu ha già giocato una partita in stagione, quella di Coppa Italia contro il Napoli conclusasi con il risultato di 5 – 0 per i partenopei: il portiere in quell’occasione ha dimostrato qualche titubanza dovuta anche a un po’ di comprensibile “ruggine” dato il lungo periodo di inattività, ma non è stata soltanto sua la responsabilità di una sconfitta già annunciata e maturata con una squadra completamente rivoluzionata in ossequio al turn over.





L’ultima partita giocata da Sirigu in rosanero prima di quella di Napoli era stata la finale di Coppa Italia persa nel 2011 contro l’Inter. In campionato invece il portiere ha salutato il “Barbera” il 22 maggio dello stesso anno in una sconfitta per 1 – 3 contro il Chievo, partita che chiuse il campionato di Serie A.

Poco meno di 14 anni dopo Sirigu è chiamato al difficile compito di difendere la porta del Palermo al “Renzo Barbera” in un clima difficile al quale non è sicuramente abituato, almeno a Palermo: con tutta probabilità verrà accolto dagli applausi dei tifosi durante il riscaldamento iniziale, ma una volta fischiato il calcio d’inizio conterà solo non prendere gol e guidare una difesa che ultimamente non ha dato molte certezze.

Sirigu “traghettatore” a gennaio, poi il portiere nuovo

La sua presenza sarà uno degli elementi di curiosità della gara con il Modena, partita di vitale importanza per il rilancio della squadra e per la stabilità del tecnico Dionisi che dovrà ancora una volta fare la conta degli infortunati. La prestazione del portierone rosa orienterà anche il mercato futuro. Con ogni probabilità Desplanches mancherà anche per la gara del 19 e il Palermo, in attesa del titolare, potrebbe decidere di dare ancora fiducia a Sirigu o accelerare sul mercato.

I portieri a cui Osti potrebbe pensare sono Silvestri e Joronen, estremi difensori finiti ai margini del progetto nei rispettivi club e che verrebbero a prendersi il posto da titolare (o quantomeno a contenderlo con Desplanches). Il Palermo ha già ceduto in prestito il terzo portiere Manfredi Nespola alla Flaminia Civita Castellana, club di Serie B.

