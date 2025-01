Palermo, primo movimento di mercato: Nespola va in Serie D

Primo movimento di mercato del Palermo in questa sessione invernale. Si tratta di una cessione: il terzo portiere, Manfredi Nespola, va in prestito in Serie D.

Nespola, giovane portiere classe 2005, va in prestito secco fino al termine della stagione alla Flaminia Civita Castellana, squadra che milita nel Girone E di Serie D. In stagione non ha disputato nemmeno un minuto con la maglia del Palermo. Ha un contratto con il club rosa fino al 2028.

Il d.s. della Flaminia, Stefano Scardala, commenta così l’innesto di Nespola: “È un ragazzo di grandi prospettive. Il Palermo ci crede nelle sue potenzialità e ha scelto noi per farlo crescere e maturare. Da parte nostra cercheremo di valorizzarlo nel migliore dei modi”.





LA NOTA DEL PALERMO

Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla Flaminia Civita Castellana il calciatore Manfredi Nespola.

Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo.

A Manfredi un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

