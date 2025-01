Palermo, problemi muscolari per Desplanches: contro il Modena una chance per Sirigu

Adesso tocca a Salvatore Sirigu. L’esperto portiere del Palermo si prepara infatti al debutto in campionato per sostituire Desplanches.

L’azzurrino, infatti, ha rimediato un problema muscolare ad un quadricipite dopo il match col Cittadella e sembra improbabile che possa recuperare in tempo per il Modena. Al suo posto Sirigu, unico portiere disponibile oltre a Cutrona.

Gomis e Di Bartolo sono ancora out per infortunio e prosegue il dialogo per Vasquez dell’Empoli che però vuole prima trovare un sostituto. Sirigu ha giocato finora solo il match perso 5-0 in Coppa Italia col Napoli, quella in campionato sarà la sua seconda apparizione.





Oggi sarà l’ex Psg a prendere posto tra i pali nella ripresa della preparazione, con la consapevolezza che sia lui che Desplanches potrebbero salutare se arrivasse una pedina più importante dalla sessione di mercato. Lo riporta il Giornale di Sicilia.