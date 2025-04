Serie D, Siracusa a un passo dalla promozione. Turati: “Ora pensiamo all’ultima giornata”

Il Siracusa vince e convince nella 33a e penultima giornata del campionato di Serie D girone I regolando con un secco 3-0 la Vibonese quinta forza del campionato. Gli aretusei mantengono il +1 sulla Reggina seconda a soli 90 minuti dalla fine della stagione.

Spinti da un De Simone “rovente”, gli azzurri hanno calato un tris ai calabresi di fatto chiudendo la gara già nella prima frazione. A sbloccare il match è Candiano a metà primo tempo, poi nel recupero un uno-due micidiale grazie alle reti di Limonelli e Maggio.

Marco Turati, allenatore del Siracusa, ha commentato così il successo: “Era importante chiudere la stagione al meglio davanti al nostro pubblico che ci ha davvero trascinato per 97 minuti. Non ricordavo uno stadio così dalla gara dei play off in C con la Casertana di ormai molti anni fa. Il più grande ringraziamento va però ad una squadra che ha fatto un lavoro eccezionale, battendo una Vibonese forte e allenata veramente bene”.





Turati parla dell’ultima gara: “Questi calciatori mi riempiono di orgoglio perché tutti, dal primo all’ultimo, giocano con una fame impressionante e lo si vede in campo. Ci resta l’ultima partita e la giocheremo come abbiamo sempre fatto, con grande determinazione, cercando di essere cinici e sfruttando ogni occasione che riusciremo a creare per portare a casa la vittoria”.