Palermo – Südtirol, Castori squalificato: non sarà in panchina al “Barbera”

Fabrizio Castori non sarà in panchina per la partita contro il Palermo. L’allenatore del Südtirol, prossimo avversario dei rosa nella partita del primo maggio, è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo.

Castori è stato squalificato in seguito alla doppia ammonizione rimediata durante la gara vinta dai bolzanini contro la Juve Stabia. Il Giudice Sportivo lo ha fermato per due turni “per avere, al 24° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara”.

Il Giudice Sportivo ha inoltre squalificato sei giocatori, tutti per un turno, dopo la 35a giornata. Si tratta di Di Pardo (Modena), Vita (Cittadella); Bani (Mantova); Brighenti (Catanzaro); Brignani (Mantova) e Vergara (Reggiana). Non ci sono provvedimenti degni di nota per il Palermo, se non la sesta ammonizione rimediata da Pierozzi.





