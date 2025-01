Calciomercato, tetto massimo e durata: cambiano le regole sui prestiti

La FIGC ha annunciato importanti aggiornamenti sulle regole relative ai prestiti dei calciatori tra società, modificando gli articoli 103 e 117 delle Norme Organizzative Interne Federali (Noif). Le novità, approvate il 20 dicembre, recepiscono la circolare FIFA numero 1796 del 3 maggio 2022 e introducono nuove limitazioni per disciplinare meglio questo tipo di operazioni. Le modifiche mirano a promuovere una gestione più trasparente e sostenibile dei trasferimenti, riducendo il ricorso eccessivo ai prestiti.

Una delle principali novità riguarda la durata massima dei prestiti, ora fissata a un solo anno. Inoltre, ogni club potrà effettuare un massimo di otto operazioni temporanee sia in entrata che in uscita, mentre gli scambi tra le stesse società saranno limitati a tre, indipendentemente dall’età dei giocatori coinvolti. Questi cambiamenti mirano a ridurre le interdipendenze tra i club e incentivare l’investimento nei settori giovanili.

Le nuove regole non si applicano ai calciatori che, al 31 dicembre dell’anno di inizio della stagione sportiva, non avranno ancora compiuto 23 anni. Questa eccezione è stata introdotta per favorire la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti, consentendo loro di accumulare esperienza senza restrizioni troppo rigide. In questo modo, si spera di bilanciare il bisogno di regolamentazione con la necessità di supportare lo sviluppo dei calciatori emergenti.





Anche la risoluzione anticipata dei prestiti è stata regolamentata con nuove opzioni. In caso di interruzione anticipata, il giocatore potrà tornare al club di origine, mentre la società cedente avrà diritto a un risarcimento per il periodo rimanente del contratto.

Le modifiche entreranno in vigore ufficialmente il 1° luglio 2025, con la stagione 2025/26, mentre i limiti numerici per i club saranno applicati a partire dal 2027/28. L’obiettivo complessivo è rendere il sistema dei trasferimenti più equilibrato e sostenibile, rafforzando la competitività del calcio italiano.