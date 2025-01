Galeoto: “Conosco Osti, finalmente abbiamo un direttore sportivo con qualità e serietà”

“Conosco bene sia lui (Osti) che Gardini, eravamo tutti a Treviso. Non posso che parlare bene di lui, una persona seria che, con tutto il rispetto per De Sanctis, ha portato giocatori veri”. Ciccio Galeoto, ex bandiera rosanero, approva la mossa del Palermo e il cambio di diesse.

Lo ha affermato in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia in cui esprime le sue sensazioni. “Finalmente abbiamo un direttore con qualità e serietà – dice -. Quest’anno ce la giocheremo ai playoff, ma nel calcio non si sa mai come vanno le cose. E’ un momento delicatissimo”.

“Non tutti avrebbero accettato, vuol dire che vede un grande futuro. Probabilmente da quando c’è il City è il momento più difficile per un allenatore. Però credo che sostituendo il ds, la proprietà e Gardini hanno fatto capire che vogliono invertire la rotta”, conclude.