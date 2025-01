Marino: “Il Palermo era dato per favorito, ora non è facile rimettersi in carreggiata”

“Palermo e Salernitana, insieme alla Samp, sono le squadre che tutti davano per favorite. Ma quando si hanno delle battute di arresto non è mai facile rimettersi in carreggiata soprattutto in piazze così importanti”.

Questa l’opinione sui rosanero (e sulla Salernitana) di Pasquale Marino, intervistato sulla B da Tuttomercatoweb. Il tecnico parla anche della Samp che “ha cambiato allenatore da poco, ho avuto Pietro Accardi ad Empoli: può fare lo stesso percorso fatto in Toscana. Indovinando i giocatori giusti può ambire a tirarsi fuori dalle zone basse e poi arrivare ai playoff”.

Poi, il Pisa in corsa. “Per la continuità che ha avuto vedo bene il Pisa. Ma ci sarà da lottare fino alla fine. Anche perché tenere gli stessi ritmi a lungo è difficile”, conclude.