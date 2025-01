Palermo, col Pisa per allungare la striscia positiva in casa: Inzaghi vuole il primato

Dopo l’ennesimo passo falso esterno, il Palermo torna al “Barbera” con la voglia di mantenere la striscia positiva di vittorie casalinghe che dura da tre partite. Per difendere il trend positivo, i rosanero dovranno avere la meglio su una delle migliori squadre della Serie B, il Pisa, che viaggia a vele spiegate verso la promozione diretta.

Dionisi avrà a disposizione il nuovo arrivato Magnani, che viaggia verso una maglia dal primo minuto, nella settimana in cui i tifosi del Palermo speravano già di poter contare, quantomeno per uno spezzone di gara, sul bomber finlandese Pohjanpalo, ancora ‘bloccato’ dal Venezia in attesa di un suo sostituto. Una vittoria non solo darebbe grande morale, ma consentirebbe di rimanere attaccati al treno playoff, in attesa dei rinforzi dal mercato in questi ultimi giorni di trattative.

Ciò che è certo è che per portare a casa il risultato servirà una grande prestazione corale, contro un Pisa uscito vincitore da quattro degli ultimi cinque impegni di campionato. La squadra di Inzaghi sta vivendo un ottimo momento di forma e l’ultima sconfitta risale al 21 dicembre quando fu il Modena a imporsi per 1 – 0. Il Sassuolo primo dista solo due punti e i nerazzurri faranno di tutto per prendersi il primato.





Il cammino del Pisa

La squadra di Inzaghi ha collezionato 50 punti nelle 23 partite giocate sin ora, uno score che vale il secondo posto in graduatoria. Il Pisa ha raccolto ben 20 dei suoi punti in trasferta: in undici uscite stagionali, ha vinto sei volte mentre ha perso in tre occasioni e in totale ha messo a referto quindici gol fatti e dieci subiti.

Oltre a essere seconda in campionato, il Pisa può vantare sia il secondo migliore attacco del torneo con 39 gol segnati (51 quelli del Sassuolo) sia la seconda miglior difesa con 19 gol concessi (15 quelli dello Spezia). Numeri che confermano l’importante annata vissuta sino a questo momento dalla squadra di Inzaghi.

L’ultimo incontro di campionato è terminato con una vittoria di misura sulla Salernitana: 1 – 0 il finale. Il Pisa ha avuto il grande merito di portare a casa i tre punti grazie al gol dell‘ex rosanero Moreo (in forza al Palermo tra gennaio 2018 e luglio 2019), nonostante fosse in inferiorità numerica, in seguito all’espulsione di Marin al quattordicesimo del primo tempo.

I gol per Inzaghi sono arrivati da tutte le zone del campo, ma la stella più luminosa è stata certamente quella del fantasista Tramoni (otto gol, due assist) che tuttavia sarà indisponibile. In attacco dunque le speranze ricadranno sulla rapidità di Lind (cinque gol, due assist) e sulla generosità di Moreo, prezioso sia in fase di finalizzazione sia di rifinitura (tre gol, quattro assist). A centrocampo si è distinto Piccinini (quattro gol, due assist) mentre sulle palle inattive occhio alle sortite offensive di Canestrelli (tre gol, due assist).