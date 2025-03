Eccellenza, che bagarre nel girone B: Terranova (Vittoria): “Si decide all’ultima giornata”

A 270 minuti dalla chiusura del sipario definitiva, nel campionato di Eccellenza girone B è bagarre totale per il vertice della classifica. Appaiate al primo posto Modica e Milazzo con 57 punti, tre lunghezze indietro il Vittoria, a quota 52 l’Avola quarto.

Nell’ultima giornata Modica e Milazzo hanno battuto rispettivamente Avola e Palazzolo, mentre il Vittoria ha avuto la meglio della Leonzio. Nella prossima e terzultima giornata il Vittoria se la vedrà con la Jonica, il Modica con l’Aci Sant’Antonio e big match prima contro quarta tra Milazzo e Avola.

Nicolò Terranova, allenatore del Vittoria subentrato da poche settimane, ha elogiato i suoi: “Nell’ultima partita ho visto una squadra che ha saputo palleggiare bene e con qualità, siamo migliorati in fase offensiva ma adesso più che mai bisogna restare sul pezzo”.





Terranova ha parlato della lotta al primo posto: “Ormai è chiaro che questo campionato si deciderà all’ultima giornata e dal canto nostro dobbiamo evitare cali di tensione. Dovranno essere gli avversari a sbagliare e noi ci dobbiamo fare trovare pronti”.

Il tecnico parla del prossimo turno: “Nelle ultime uscite abbiamo fatto bene ma sono ancora tanti gli aspetti da migliorare, sia davanti che in difesa. Per essere competitivi fino alla fine abbiamo l’obbligo di crescere rapidamente ed esprimerci al meglio in entrambe le fase. Con la Jonica sarà importante vedere il giusto atteggiamento espresso nelle ultime partite”.

LEGGI ANCHE

PATERNÒ, CATALANO: “AD UN PASSO DALL’OBIETTIVO”

ENNA, PASSIATORE: “CREDIAMO NELLA SALVEZZA”

SIRACUSA, TURATI: “CONDANNATI A VINCERLE TUTTE”