Italia U17, che gioia per Favo: qualificati ai prossimi Europei e Mondiali

L’Italia U17 si conferma tra le migliori otto nazioni d’Europa. La squadra allenata da Massimiliano Favo, grande ex del Palermo, ha conquistato una vittoria fondamentale battendo la Croazia 1 – 2 allo stadio Branko Cavlovic-Cavlec di Karlovac, assicurandosi così un posto nella fase finale degli Europei di categoria, in programma dal 19 maggio al 1 giugno in Albania.

Oltre alla qualificazione agli Europei, l’Italia U17 può festeggiare un altro traguardo: la certezza di partecipare al Mondiale U17 che si disputerà in Qatar, in programma dal 3 al 27 novembre. Un obiettivo raggiunto ancora prima di scendere in campo contro la Croazia, grazie ai risultati maturati negli altri gironi.

Favo ha espresso tutta la propria gioia sulla propria pagina Facebook: “E poi ci sono i momenti speciali. Lunedì premio speciale panchina d’oro per la vittoria dell’Europeo e poi doppia qualificazione Europeo in Albania e mondiali in Qatar. Cosa volere di più?”.





Per accedere al turno successivo, agli azzurrini serviva obbligatoriamente una vittoria, e il primo passo verso il traguardo è arrivato al 43’, quando il difensore del Borussia Dortmund, Reggiani, ha sbloccato il risultato. Nella ripresa, però, la Croazia ha reagito trovando il pareggio al 64’ con Bengtovic, un gol che ha reso il finale di gara particolarmente teso. L’Italia, infatti, aveva solo un risultato utile per qualificarsi. Quando tutto sembrava ormai compromesso, all’89’ ci ha pensato Elimoghale, giovane talento della Juventus, a regalare la rete decisiva che ha fatto esplodere di gioia la panchina azzurra.

