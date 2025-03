Serie D, Sancataldese a un passo dalla salvezza. Pidatella: “Dobbiamo restare umili”

A sei giornate dalla fine nel campionato di Serie D girone I tutti i verdetti sono da scrivere, eccezion fatta per il ritiro dell’Akragas ormai risalente a qualche settimana fa. Tra le squadre che lottano per la permanenza nella categoria c’è la Sancataldese che ad oggi sarebbe salva a +2 sulla zona play out.

I verdeamaranto sono reduci da una vittoria pesantissima contro la Scafatese, terza forza del girone. Un netto 2-0 che ha ribaltato i pronostici e che porta la firma di Gueye, che ha segnato su rigore, ed il sigillo di Sottile in pieno recupero.

Orazio Pidatella elogia la squadra: “Stiamo vivendo un mini-torneo all’interno del campionato e abbiamo vinto una partita importantissima, vittoria del gruppo che comprende ragazzi, società e chi ci supporta ogni giorno. Siamo stati bravi a soffrire contro una squadra che ha qualità, meritando i tre punti. Ci sono episodi che decidono le partite e partite che decidono i campionati. I ragazzi sono stati veramente bravi”.





Pidatella mantiene i piedi ben saldi a terra: “Non abbiamo risolto nulla, sapevamo e sappiamo che dovremo lottare fino all’ultima giornata. Il pubblico in questo finale di stagione è un valore aggiunto per noi. Dobbiamo continuare con umiltà, la Serie D è un inferno e bisogna proseguire guardando avanti con un’ottica diversa. Sarebbe un grave errore sentirci fenomeni, per arrivare alla salvezza serve ancora tanto”.

