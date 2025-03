Serie D, Catalano (Paternò): “A un passo dalla salvezza, la squadra merita tanti elogi”

Il campionato di Serie D girone I è entrato nel rush finale e tra le squadre siciliane che meglio hanno fatto in questa stagione c’è il Paternò. Ai rossazzurri manca solo un punto per arrivare alla tanto declamata zona salvezza a quota 40, ma visto il +14 sulla zona play out possono già dormire sonni tranquilli.

Nell’ultimo turno il Paternò ha pareggiato a reti bianche con l’Enna, che invece è invischiata nella zona play out, muovendo la classifica e consolidando la settima posizione in graduatoria. Per i rossazzurri nella prossima giornata derby etneo con l’Acireale che promette scintille.

Gaetano Catalano, allenatore del Paternò, ha detto: “Per noi giocare tra le mura amiche è diventato difficile, il campo è ai limite della praticabilità e per questo ci esprimiamo meglio in trasferta. I ragazzi si impegnano sempre, ma sicuramente a livello di fluidità di gioco, in casa, c’è differenza tra andata e ritorno proprio a causa del nostro terreno di gioco”.





Catalano parla di salvezza ma non solo: “Sì ok, siamo vicini, ma ancora matematicamente non siamo salvi, quindi dobbiamo continuare così. Tutta la squadra ha dato tutto, ci mancano cinque partite perché una riposeremo, ma il bilancio finora è positivo. Dobbiamo guardare avanti con positività e perché no guardare anche a un altro obiettivo più grande scalando qualche posizione in classifica”.

