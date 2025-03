TMW – “Palermo, Dionisi traballa. C’è già un nome per la prossima stagione”

Il Palermo starebbe valutando diverse opzioni per la guida tecnica della prossima stagione e tra i profili più interessanti emergerebbe quello di Fabio Pecchia. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’ex tecnico del Parma, recentemente esonerato, è alla ricerca di un progetto ambizioso per rilanciarsi. Il club rosanero potrebbe offrirgli l’occasione giusta, considerando la volontà di ripartire con basi più solide e una guida tecnica con esperienza.

Nel frattempo, Alessio Dionisi resta sotto osservazione. La sfida imminente contro la Salernitana potrebbe essere decisiva per il suo futuro: un risultato negativo potrebbe portare la società ad anticipare l’addio, aprendo le porte a un cambio in corsa. In caso di esonero, i nomi più caldi per il traghettamento fino a fine stagione sarebbero Giuseppe Iachini e Gianni De Biasi, due allenatori di comprovata esperienza e già accostati in passato al club siciliano.

La società mantiene una linea di cautela, ma il clima intorno alla panchina si fa sempre più incerto. L’esigenza di dare una svolta alla stagione, soprattutto in vista di un possibile rilancio nel prossimo campionato, potrebbe spingere la dirigenza ad agire con decisione già nelle prossime settimane.





Da escludere, almeno per il momento, l’opzione Vincenzo Vivarini. L’ex tecnico del Frosinone, sebbene apprezzato, è ancora vincolato contrattualmente fino al 2026, ostacolo che rende impraticabile un suo arrivo a breve termine.

