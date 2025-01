Saric al Cesena, Mignani: “Sono stracontento che sia arrivato”

Dario Saric è un nuovo giocatore del Cesena. Il centrocampista è già in Romagna e sarà a disposizione per la gara di sabato alle 15 contro il Catanzaro. Michele Mignani, allenatore del Cesena ed ex rosanero, in conferenza stampa ha parlato benissimo del nuovo arrivato.

“Sono stracontento che sia arrivato – afferma – . Saric ha strappo, ha inserimento, si aggiunge al pacchetto che abbiamo e ci darà una mano. Penso non ci siano problemi per un suo immediato inserimento. Può giocare“.

Saric va al Cesena in prestito oneroso (con obbligo di riscatto in caso di promozione) fino a giugno per una cifra attorno ai 100 mila euro. C’erano tante offerte per il giocatore, che alla fine ha scelto di rimanere in Italia e tornare a Cesena, dove aveva iniziato la formazione giovanile.





