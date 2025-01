Palermo – Pisa, l’entusiasmo dei tifosi ospiti: in 500 al “Barbera”

Saranno tanti i tifosi del Pisa per l’importante gara contro il Palermo. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, sono ben 477 i biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio “Renzo Barbera”, un numero notevole considerando la distanza e il fatto che la partita si disputi in un giorno feriale.

La vendita dei biglietti ha registrato un ottimo riscontro, segnale di una piazza sempre vicina alla squadra, soprattutto in un momento di grande entusiasmo. Un aspetto rilevante di questa trasferta è stata l’assenza di particolari restrizioni: i tifosi pisani hanno potuto acquistare liberamente i tagliandi per il settore ospiti, senza l’obbligo di tessera del tifoso. L’unico vincolo imposto è stato il criterio di residenza, che ha riservato i biglietti esclusivamente ai residenti della provincia di Pisa, garantendo così un afflusso ordinato e regolamentato.

Il Pisa è a due punti di svantaggio dal Sassuolo capolista e con una vittoria al “Barbera” potrebbe conquistare temporaneamente il primo posto. I tifosi ci credono e hanno deciso di seguire in massa la squadra per una gara sempre affascinante ma soprattutto importante.





LEGGI ANCHE

PALERMO – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI