Palermo, vietato sbagliare contro la Salernitana: servono punti e risposte

Dopo l’ultima, travagliata, sosta per le nazionali, il Palermo si appresta a vivere un finale di campionato in cui sarà fondamentale non lasciare punti per strada per salire sul treno che porta ai playoff e il primo ostacolo sarà la Salernitana, squadra alla disperata ricerca di punti salvezza.

Una vittoria consentirebbe ai rosa di cominciare al meglio questo rush finale e dare un po’ di serenità dopo un paio di settimane molto complicate. La Salernitana non è un avversario da sottovalutare guardando la classifica, anzi: la squadra di Breda è reduce da due risultati utili di fila (Salernitana – Modena 1 – 0, Bari – Salernitana 0 – 0) e un successo consentirebbe ai granata di ‘respirare’.

Da capire come il Palermo reagirà a tutto quello che è successo nei giorni scorsi, con Dionisi vicino all’esonero ma poi rimasto al suo posto fondamentalmente per mancanza di alternative convincenti. L’allenatore ha affermato in conferenza stampa che la squadra si è allenata bene, ora bisognerà veder cosa dirà il campo, che spesso ha dato risposte contrarie.





Il cammino della Salernitana

La Salernitana ha collezionato 30 punti nelle 30 giornate di campionato giocate sino a questo momento, a fronte di sette vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte. Uno score che vale l’attuale diciannovesimo posto in graduatoria.

I granata hanno conquistato ben 22 punti sui 30 totali all’Arechi (lo stesso score del Palermo al “Barbera”) grazie alle sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte messe a referto, segnando diciannove gol e subendone diciotto. L’ultimo successo in campionato risale all’8 marzo scorso, 29a giornata, quando il gol di Soriano fu decisivo nell’ 1 – 0 finale contro il Modena.

Lo scorso turno di Serie B ha invece visto la squadra di Breda impegnata nella complicata trasferta a Bari: i granata hanno provato a impensierire la squadra di casa in un paio di occasioni ma alla fine sono state le parate del portiere Christensen a proteggere il prezioso pareggio e la seconda porta inviolata di fila.

Contro il Palermo il peso dell’attacco graverà sulle possenti spalle del centravanti Cerri (tre gol) mentre ‘inventare’ la giocata decisiva sarà compito di Verde (tre gol, tre assist), che agirà da seconda punta. A centrocampo occhio agli inserimenti in fase offensiva dell’esperto incursore Soriano (quattro gol), mentre dalla fascia destra non farà mancare la sua consueta spinta Ghiglione (un gol, due assist).

LEGGI ANCHE

SALERNITANA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI