Trapani – Catania, Toscano: “Faremo una grande prestazione, non ci interessano i loro problemi”

Parla Domenico Toscano. L’allenatore del Catania è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Trapani, reduce da cinque sconfitte consecutive. Toscano ha chiarito che la sua squadra è focalizzata esclusivamente sul match e non sul momento difficile che sta attraversando il Trapani.

“Quello che attraversa il Trapani a noi non interessa – ha detto Toscano – Il presidente del Trapani è abituato a fare delle esternazioni ogni settimana ma ci interessa la partita che dobbiamo fare noi, affrontando i granata nel migliore dei modi, arrivando all’appuntamento forti di testa. La squadra è pronta per fare una grande partita”.

Il tecnico rossoazzurro ha poi aggiunto: “Ci spiace che i nostri tifosi non saranno presenti. Daremo qualcosa di più anche per la nostra gente e faremo una grande prestazione domani, essendo bravi ad interpretare la partita in diversi modi. Dobbiamo giocare una partita da derby, con un atteggiamento e un’attenzione da derby perchè questa non è una gara come le altre, va affrontata con grande lucidità”.





