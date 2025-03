Salernitana, i convocati di Breda per la partita contro il Palermo

La Salernitana comunica i convocati per la gara contro il Palermo valida per la 31a giornata di Serie BKT. Roberto Breda recupera in extremis il georgiano Lochoshvili. Esclusi per scelta tecnica Davide Gentile, Pawel Jaroszynski, Andres Tello e Jayden Braaf.

I CONVOCATI 7 Tongya 8 Hrustic

12 Corriere

13 Ruggeri





15 Bronn

16 Corazza

17 Njoh

18 Caligara

19 Reine-Adélaïde

20 Wlodarczyk

21 Soriano

27 Guasone

29 Ghiglione

30 Stojanović

31 Verde

33 GM. Ferrari

47 Lochoshvili

53 Christensen

55 Sepe

72 Girelli

73 Amatucci

90 Cerri

98 Zuccon

99 Raimondo

