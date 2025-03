Palermo, chi è Nicolosi: il ragazzo della Primavera convocato da Dionisi

Alessio Dionisi convoca Ettore Karol Nicolosi per la trasferta di Salerno: chiamata a sorpresa del tecnico rosanero che ha optato per avere una soluzione in più in difesa in caso di emergenza (e vista anche l’assenza di Nikolaou).

Chi è Nicolosi

Ettore Karol Nicolosi è un difensore centrale classe 2006 nato a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina: è cresciuto nel settore giovanile del Parma, dove ha giocato con l’Under 17 e l’Under 18. Nell’estate del 2024 il ritorno in Sicilia con la chiamata del Palermo.

Nicolosi è uno dei protagonisti del campionato del Palermo Primavera: la sua duttilità ha permesso a Del Grosso di schierarlo sia da difensore centrale che all’occorrenza da terzino destro. Il Palermo ha comunicato che in occasione del match contro la Salernitana il difensore indosserà la maglia numero 15.





Difficilmente Nicolosi farà il suo esordio in maglia rosanero contro la Salernitana ma la convocazione in prima squadra in una partita ufficiale di Serie B farà sicuramente curriculum. Si tratta infatti di uno dei pochissimi casi di convocazione di un calciatore della Primavera convocato in prima squadra da quando il Palermo è tornato in Serie B.

