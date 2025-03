Primavera, tracollo Palermo: cinque reti incassate dal Frosinone

Sette sconfitte nelle ultime otto gare. Questo è il preoccupante bilancio dei baby rosanero, che nella 24esima giornata del campionato di Primavera 2 hanno incassato una pesantissima sconfitta per 5-0 contro la capolista Frosinone.

Il primo tempo è un incubo per gli uomini di Del Grosso. Il Frosinone sblocca il match dopo quattro giri d’orologio con un gol di Dixon. Al 30esimo arriva il raddoppio firmato da Grosso e, poco dopo, Dixon sigla la sua doppietta. Ci pensa Ndow a chiudere i giochi già nella prima frazione, mettendo a segno la quarta rete per i gialloblu. Nella seconda metà di gara non cambia il copione. Cichero trova la quinta rete per i suoi e il Palermo rimane in dieci dopo 8 minuti dall’inizio della ripresa. Continua il periodo nero, dunque, per i rosa.

Nel prossimo turno, in programma sabato 5 aprile alle ore 15:00, il Palermo affronterà il Benevento al “Pasqualino” di Carini. I campani, reduci dalla sconfitta casalinga contro la Salernitana, occupano attualmente il quinto posto in classifica, l’ultimo utile per accedere ai playoff. Tuttavia, i rosanero devono recuperare un distacco di otto punti per raggiungerlo, e per la squadra di Del Grosso non sono più ammessi passi falsi.





