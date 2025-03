Trapani – Catania, Torrente: “I derby si vincono, il pubblico sarà fondamentale”

Alla vigilia del derby tra Trapani e Catania, è intervenuto in conferenza stampa Vincenzo Torrente, allenatore dei granata rimasto sulla panchina nonostante l’invito del presidente Antonini, sul suo profilo X, a presentare le dimissioni dopo la gara persa sul campo della Cavese. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di ripartire dopo le cinque sconfitte consecutive.

“I derby si vincono, non ha importanza come. Bisogna metterci il cuore e tutto quello che abbiamo. Non sempre i favoriti vincono e noi vogliamo fare una grande prestazione per i nostri tifosi e per noi stessi che non stiamo vivendo un momento non facile, anche se secondo me le prestazioni ci sono state”, ha dichiarato Torrente.

L’allenatore ha poi chiamato a raccolta i suoi tifosi. “Il pubblico sarà fondamentale come lo è stato fino ad adesso. Dispiace che veniamo da sconfitte, ma domani festeggiamo anche i 120 anni del club e vogliamo regalare gioia a loro e a noi”.





Infine, sulle qualità degli etnei ha parlato così: “Il Catania ha ottime individualità in tutti i reparti. Una squadra costruita bene e per vincere. Ci aspetta una partita difficile ma anche stimolante. Queste sono le partite dei giocatori che hanno gli attributi”

