Tre anni fa l’addio a Maurizio Zamparini, il Palermo: “Sempre con noi”

Il primo febbraio segna il terzo anniversario della scomparsa di Maurizio Zamparini, l’ex patron del Palermo e figura centrale nella storia recente del club rosanero. Zamparini, venuto a mancare nel 2022 all’età di 80 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio italiano, con una gestione tanto passionale quanto discussa. Per ricordarlo, il Palermo ha voluto dedicargli un semplice ma significativo tributo sui social: “Sempre con noi”, un messaggio che ha risuonato nel cuore di tanti tifosi.

Sotto la sua guida, il Palermo ha vissuto anni straordinari, tra promozioni, imprese europee e l’esplosione di talenti che hanno poi brillato a livello internazionale. Zamparini ha saputo costruire una squadra competitiva e dare alla città di Palermo il sogno di una realtà calcistica di primo piano, facendo vivere ai tifosi momenti irripetibili. Il brutto epilogo della sua esperienza rosanero macchia un po’ la sua storia, ma non può cancellarla.

L’era d’oro del Palermo di Zamparini

Arrivato nel 2002, Zamparini ha trasformato il Palermo in una delle realtà più affascinanti, riportando il club in Serie A e mantenendocelo. Il punto più alto della sua gestione fu senza dubbio la storica qualificazione in Coppa UEFA nel 2005, seguita da stagioni ad alti livelli, tra cui la finale di Coppa Italia nel 2011. I rosanero, grazie a giocatori del calibro di Luca Toni, Amauri, Cavani, Pastore e Dybala, hanno saputo far innamorare i tifosi, giocando un calcio offensivo e spettacolare.





Ma l’era Zamparini non è stata solo luci. Il presidente era noto per il suo carattere vulcanico e la sua tendenza a cambiare allenatori con una rapidità fuori dal comune. Decine di tecnici si sono alternati sulla panchina del Palermo, a volte nel giro di pochi mesi, in un vortice di instabilità che ha finito per indebolire il progetto sportivo.

La fine di un sogno e l’eredità lasciata

Dopo anni di successi e qualche stagione complicata, il rapporto tra Zamparini e il Palermo si incrinò definitivamente nel 2018, quando il club entrò in una crisi societaria che lo portò prima alla retrocessione e poi alla cancellazione dai campionati professionistici nel 2019. La fine di un’epoca dolorosa per i tifosi, ma anche il segnale di quanto fosse stato grande il sogno vissuto sotto la sua gestione.

Nonostante tutto, il suo ricordo resta vivido tra i tifosi rosanero. I suoi meriti nel portare il Palermo ai vertici del calcio italiano restano innegabili e, nel bene o nel male, la sua figura rimarrà legata per sempre alla storia della squadra.

Sempre con noi

Oggi il Palermo ha una nuova realtà societaria e un progetto che guarda al futuro con ambizione. Tuttavia, la memoria di Zamparini non sbiadisce. Il suo nome riecheggia ancora tra i tifosi, che con affetto e nostalgia ricordano gli anni in cui il club faceva sognare un’intera città.

Con il semplice messaggio “Sempre con noi”, il Palermo ha voluto ribadire che l’eredità di Zamparini non sarà mai dimenticata. Un omaggio doveroso a colui che, nel bene e nel male, ha segnato un’epoca irripetibile per il calcio rosanero.

