“Separati in casa”: Napoli, la verità è venuta a galla | Lo sapevano tutti tranne i tifosi

Il calciatore sembra aver già preso una sua decisione in merito al suo futuro. Ecco svelate tutte le sue intenzioni

Gli ultimi innesti di mercato hanno riportato entusiasmo in casa Napoli. Al tempo stesso però la società deve ancora definire alcune situazioni piuttosto spinose riguardo ad alcuni calciatori di spicco della rosa. Proprio in questi giorni hanno destato scalpore le parole di Osimhen che ha dichiarato di aver già deciso il suo futuro.

L’attaccante nigeriano ha prolungato il suo contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2026. Una data che al momento fa dormire sonni tranquilli, ma che già dal prossimo anno potrebbe far scattare l’ombra della perdita a costo zero. Con tutta probabilità però la situazione potrebbe già risolversi in estate.

Il giocatore è attratto dalla Premier League dove potrebbe misurarsi con un campionato di assoluto livello e al contempo guadagnare cifre importanti. Anche per il Napoli potrebbe essere una buona soluzione. Le inglesi sono potenzialmente le uniche formazioni europee in grado di soddisfare le richieste economiche azzurre.

All’ombra del Vesuvio c’è però un altro caso intricato da risolvere. Al momento le sensazioni non sembrano essere positive, anzi si va sempre più verso una separazione che però sarebbe decisamente svantaggiosa per i campani da un punto di vista economico.

Napoli: Zielinski sempre più vicino all’addio a giugno

Il calciatore in questione è Piotr Zielinski che non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli in scadenza a giugno 2024 e dal 1 luglio potrà giocare dove preferisce. La scorsa estate sembrava si potesse arrivare ad un accordo. Il polacco aveva addirittura rifiutato una faraonica proposta dall’Arabia Saudita. Alla fine però non ha sottoscritto il prolungamento contrattuale.

Negli ultimi mesi la società ha provato ancora a convincere il giocatore che però sembra già orientato a lasciare Napoli dopo otto stagioni caratterizzate dalla vittoria della Coppa Italia nel 2020 e dalla conquista del terzo scudetto della storia azzurra lo scorso anno. L’ex Udinese ha voglia di cambiare aria e di provare una nuova esperienza.

Zielinski, futuro ancora in Italia?

A differenza di Osimhen però potrebbe continuare la sua carriera nel Bel Paese. Quest’anno compirà 30 anni e può ancora garantire delle stagioni ad alto livello. Alla finestra c’è l’Inter, destinazione piuttosto gradita da Zielinski, che però al momento deve fare i conti con il clima pesante venutosi a creare con il Napoli.

Pare infatti che il numero 20 sia stato messo ai margini del gruppo non solo per quanto concerne le scelte di campo, bensì anche nel corso degli allenamenti. Il presidente De Laurentiis infatti non sembra aver digerito i continui rifiuti del giocatore che andando via a parametro zero di certo non favorisce la società che lo ha valorizzato.