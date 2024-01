Tuttosport – “Verde, intrigo Spezia-Palermo: dirigenti rosa furiosi”

Intrigo di mercato tra Spezia e Palermo per Daniele Verde. Tuttosport prova a ricostruire la trattativa, che sembrava chiusa per il trasferimento dell’attaccante in rosanero ma che poi ha avuto un’evoluzione dopo la vittoria della squadra di D’Angelo contro il Pisa.

Prima della gara, c’era l’accordo per la cessione di Verde al Palermo per un milione circa. Dopo i due gol segnati dall’attaccante, lo Spezia fa sapere che Verde resta, a meno che non sia lui a chiedere la cessione. A Palermo era già tutto apparecchiato per il suo arrivo, comprese le visite mediche fissate.

I dirigenti del Palermo sono furiosi, consideravano fatto l’affare. “E chissà cosa ne pensa Verde, col Palermo che gli offriva un ingaggio quasi doppio e fino al 2025. Oggi (lunedì 29 gennaio, ndr.), forse, la soluzione dell’intrigo”, si legge sul quotidiano.

