Catania, tifosi inviperiti dopo il pari col Monopoli. Lucarelli: “Fischi meritati”

Il pari casalingo del Catania contro il Monopoli non ha soddisfatto nessuno in casa rossazzurra. La società etnea sta rivoluzionando la squadra in sede di calciomercato, i risultati però non arrivano (ci vuole tempo per inserire i nuovi) e i tifosi a fine gara hanno contestato, fischiando gli uomini di Cristiano Lucarelli.

Alla fine della gara col Monopoli è esplosa la contestazione. Dalla Nord: “Meritiamo di più” ,”Uscite fuori… gli attributi” e “Amiamo solo la maglia”. Dalla Sud: “Ma quando vinciamo?”. Sono giorni di grande riflessione in casa Catania. Lo stesso Lucarelli non si è nascosto nel post-partita.

“I fischi, a me per primo, sono meritati, li accettiamo e dobbiamo ripartire – afferma – . La squadra è anche partita bene, ma poi in superiorità numerica dal punto di vista fisico abbiamo avuto un calo. Siamo andati in confusione”.

LEGGI ANCHE

“PALERMO, FAI COME JANNIK SINNER”

PALERMO, SEGRE SULLE ORME DI GIULIO MIGLIACCIO

DI MARIANO: “POSSIAMO ARRIVARE ANCORA IN ALTO”