Trapani, Antonini progetta in grande: “Provinciale da 21mila posti, con ristoranti e parcheggi”

Valerio Antonini non è mai banale, nemmeno in una ‘normale’ conferenza stampa post-partita. Il patron del Trapani è intervenuto dopo la vittoria contro l’Akragas, esponendo i suoi progetti per il futuro, che riguardano anche il rifacimento dello stadio.

“Stadio Provinciale? Siamo in dirittura d’arrivo per il Fifa Quality Pro e vicini anche all’acquisizione per 99 anni. Da lì si lavorerà per una capienza da 21mila posti, stadio interamente chiuso con ristoranti e parcheggi”, afferma.

“Siamo la formazione più forte e non possiamo permetterci di perdere questo campionato – continua Antonini – . I giocatori percepiscono la mia presenza e questo inevitabilmente ci dà qualcosa in più anche a livello di gestione. Abbiamo già identificato cinque profili per la Serie C e la squadra del prossimo anno avrà la sua spina dorsale in quella che è la formazione odierna”.

