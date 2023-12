MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Genoa ferma la Juventus nel venerdì che apre la sedicesima giornata del campionato di Serie A: a Chiesa risponde Gudmundsson. Il Napoli ospita il Cagliari, mentre il Milan incontra il Monza per rialzare la testa dopo la delusione in Europa. Roma in esterna col Bologna e spazio al big match tra Lazio e Inter.

IL PROGRAMMA

Venerdì 15 dicembre 2023

Genoa – Juventus: FINALE 1 – 1 Marcatori: 28′ p.t. Chiesa (J) su rigore, 3′ s.t. Gudmundsson (G)

Sabato 16 dicembre 2023

Lecce – Frosinone: ore 15.00

Napoli – Cagliari: ore 18.00

Torino – Empoli: ore 20.45

Domenica 17 dicembre 2023

Milan – Monza: ore 12.30

Fiorentina – Verona: ore 15.00

Udinese – Sassuolo: ore 15.00

Bologna – Roma: ore 18.00

Lazio – Inter: ore 20.45

Lunedì 18 dicembre 2023

Atalanta – Salernitana: ore 20.45