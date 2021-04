Il Torino strappa un pareggio alla Juventus dopo un derby combattutissimo. Il Milan pareggia in casa (peraltro in rimonta) e Atalanta e Napoli la avvicinano in classifica in una lotta sempre più entusiasmante per un posto in Champions. Una giornata piena di gol: la Lazio vince nel finale con un dubbio rigore, la Roma si fa rimontare due volte dal Sassuolo.

In coda altalena da brivido a Benevento. Il Cagliari perde in casa con il redivivo Verona e fa un brsco passo indietro nella lotta per non retrocedere.





I RISULTATI

Milan – Sampdoria: FINALE 1 – 1 Marcatori: 12′ s.t. Quagliarella (S), 42′ s.t. Hauge (M)

Atalanta – Udinese: FINALE 3 – 2 Marcatori: 19′ p.t. Muriel (A), 43′ p.t. Muriel (A), 45′ p.t. Pereyra (U), 16′ s.t. Zapata (A), 26′ s.t. Stryger Larsen (U)

Benevento – Parma: FINALE 2 – 2 Marcatori: 23′ p.t. Glik (B), 10′ s.t. Kurtic (P), 22′ s.t. Ionita (B), 43′ s.t. Man (P)

Cagliari – Verona: FINALE 0 – 2 Marcatori: 9′ s.t. Barak (V), 54′ s.t. Lasagna (V)

Genoa – Fiorentina: FINALE 1 – 1 Marcatori: 13′ p.t. Destro (G), 23′ p.t. Vlahovic (F). Al 7′ s.t. espulso Ribery (F)

Lazio – Spezia: FINALE 2 – 1 Marcatori: 11′ s.t. Lazzari (L), 28′ s.t. Verde (S), 44′ s.t. Caicedo (L) su rigore. Al 50′ s.t. espulso Lazzari (L). Al 52′ s.t. espulso Correa (L)

Napoli – Crotone: FINALE 4 – 3 Marcatori: 19′ p.t. Insigne (N), 22′ p.t. Osimhen (N), 25′ p.t. Simy (C), 34′ p.t. Mertens (N), 3′ s.t. Simy (C), 14′ s.t. Messias (C), 27′ s.t. Di Lorenzo (N).

Sassuolo – Roma: FINALE 2 – 2 Marcatori: 26′ p.t. Pellegrini (R) su rigore, 12′ s.t. Traorè (S), 24′ s.t. Bruno Peres (R), 40′ s.t. Raspadori (S)

Torino – Juventus: FINALE 2 – 2 Marcatori: 13′ p.t. Chiesa (J); 27′ p.t. Sanabria (T); 1′ s.t. Sanabria (T); 36′ s.t. Cristiano Ronaldo (J)

Bologna – Inter: ore 20.45

