Serie A, 29a giornata: l’Empoli in zona pericolosa accoglie il Bologna quarto

L’Empoli prova a non farsi risucchiare dalla lotta retrocessione e ospita il Bologna quarto che, però, viene da una sconfitta. Prosegue anche la lotta per il secondo posto tra Milan e Juventus: rossoneri in trasferta col Verona, bianconeri che accolgono il Genoa. Ci sono anche Atalanta – Fiorentina, Roma – Sassuolo e il big match tar Inter e Napoli.

IL PROGRAMMA

Venerdì 15 marzo 2024

Empoli – Bologna: ore 20.45

Sabato 16 marzo 2024

Monza – Cagliari: ore 15.00

Udinese – Torino: ore 15.00

Salernitana – Lecce: ore 18.00

Frosinone – Lazio: ore 20.45

Domenica 17 marzo 2024

Juventus – Genoa: ore 12.30

Verona – Milan: ore 15.00

Atalanta – Fiorentina: ore 18.00

Roma – Sassuolo: ore 18.00

Inter – Napoli: ore 20.45