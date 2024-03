Vanoli: “Contro il Palermo è una finale, ci giochiamo un sogno”

“Pronti ad affrontare un’altra finale contro una squadra veramente importante e costruita per andare in Serie A”. Lo dice l’allenatore del Venezia Vanoli, intervenuto in conferenza stampa, in vista del match contro il Palermo.

“Giocare a Palermo non è mai facile per via dello stadio e della spinta del loro pubblico che è il loro dodicesimo uomo; quindi, dovremo essere bravi a fare una partita intelligente – spiega -. Uno scontro diretto si prepara con la voglia di fare qualcosa d’importante, in una finale non c’è una squadra più forte, c’è quella che riesce a sfruttare il momento”.

“Per noi deve essere galvanizzante poter giocare una partita del genere in un palcoscenico così importante – prosegue Vanoli -. Ricordo la gara d’andata nella quale secondo me avevamo fatto una grande prestazione ma Brunori è stato molto bravo a farci tre gol.

Secondo il tecnico quella del Barbera sarà “una partita molto aperta. Non si possono fare pronostici. L’anno scorso è stato fatto un percorso totalmente diverso però fa sicuramente piacere tornare a Palermo questa volta per giocarci qualcosa d’importante e continuare ad inseguire un sogno”.