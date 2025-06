Serie A, ecco il nuovo pallone per la stagione 2025/26

È stato presentato oggi il nuovo pallone ufficiale della Serie A Enilive 2025/2026, firmato PUMA. Il nuovo modello sarà utilizzato anche in Coppa Italia Frecciarossa, EA SPORTS FC Supercup e nel campionato Primavera 1. Il design del pallone unisce innovazione tecnica e ispirazione artistica, omaggiando il meglio del design italiano contemporaneo.

Il concept alla base del nuovo PUMA Orbita Serie A è sintetizzato nel principio “design with intention”: ogni colore, forma e dettaglio grafico è stato studiato per rappresentare l’identità stilistica italiana, fondendo estetica e funzionalità in modo armonico. Il riferimento dichiarato è l’approccio dell’architetto Renzo Piano, simbolo dell’architettura italiana dove forma e funzione si integrano perfettamente con l’ambiente.

Il pallone come estensione del gioco

Secondo quanto affermato dalla Lega Serie A, il campionato italiano è espressione di intelligenza tattica, disciplina e potenza controllata. Il nuovo Orbita si inserisce in questo contesto non solo come strumento tecnico, ma come vero e proprio protagonista del gioco. Non si tratta solo di controllo: tra calciatore e pallone si stabilisce una connessione continua. Il giocatore non domina il pallone, ma lo interpreta, seguendone il movimento e rispondendo con precisione.





Caratteristiche tecniche

Il nuovo PUMA Orbita Serie A FIFA Quality Pro è stato realizzato secondo i più alti standard tecnologici per garantire performance elevate in ogni fase di gioco. Tra le sue principali caratteristiche:

Superficie PU 3D testurizzata da 1,2 mm , che migliora l’aerodinamica e rende il pallone più resistente all’usura e all’abrasione.

Schiuma POE integrata per aumentare la sensibilità al tocco e migliorare la consistenza del rimbalzo.

Vescica in gomma con valvola PAL (PUMA Air Lock) per garantire una ritenzione dell’aria ottimale e una forma stabile nel tempo.

Resistenza all’assorbimento di acqua, per prestazioni costanti anche in condizioni atmosferiche avverse.

Il risultato è un pallone capace di offrire traiettorie precise, maggiore controllo e un’esperienza di gioco pensata tanto per gli atleti quanto per il pubblico.

Disponibilità

Il nuovo pallone PUMA Orbita Serie A Enilive 2025/2026 sarà disponibile a partire da oggi, 5 giugno, sul sito ufficiale PUMA.com e presso selezionati rivenditori autorizzati.