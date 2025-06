Spagna – Francia, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Nations League

Tutto pronto per Spagna–Francia, una delle sfide più attese delle Final Four di Nations League 2025. Si gioca oggi, giovedì 5 giugno alle ore 21.00, nella suggestiva cornice della MHPArena di Stoccarda. In palio c’è un posto nella finalissima contro il Portogallo, che ha battuto 2-1 la Germania nella prima semifinale grazie a un gol decisivo di Cristiano Ronaldo.

📊 Spagna–Francia: la sfida

La partita sarà una vera battaglia tra titani: da una parte le Furie Rosse guidate da Yamal e dal CT Luis de la Fuente, dall’altra i Bleus di Deschamps con il fenomeno Kylian Mbappé in prima linea. L’ultimo precedente risale a Euro 2024, quando la Spagna vinse 2-1 volando in finale.

Questa volta lo scenario cambia, ma il significato resta altissimo: la vincente vola in finale di Nations League, un trofeo sempre più prestigioso nel panorama internazionale.





🖥️ Dove vedere Spagna–Francia in diretta TV

Per tutti gli appassionati italiani, la semifinale Spagna–Francia sarà trasmessa in diretta televisiva su:

📺 Cielo TV (canale 26 del digitale terrestre, in chiaro)

📡 Sky Sport Uno

⚽ Sky Sport Calcio

Sarà quindi possibile seguire il match sia in chiaro che su abbonamento, con copertura completa, pre-partita e analisi post-gara.

📱 Dove vedere Spagna–Francia in streaming

Se preferisci seguire il match su smartphone, tablet o PC, ecco le piattaforme streaming ufficiali per Spagna-Francia:

🌐 Cielo.it (in chiaro)

📲 Sky Go (per abbonati)

💻 NOW (per utenti registrati con abbonamento attivo)

Le relative app sono disponibili gratuitamente su tutti i dispositivi principali: ti basta fare login con il tuo account per accedere allo streaming live e in HD.

⏰ Orario e info principali

🗓️ Data : Giovedì 5 giugno 2025

🕘 Orario : Calcio d’inizio alle 21.00

🏟️ Stadio : MHPArena, Stoccarda (Germania)

📡 Diretta TV : Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

💻 Streaming: Cielo.it, Sky Go, NOW