Serie B, cambia la data del derby Cosenza – Catanzaro: il motivo

Cambia la data di Cosenza – Catanzaro per motivi di ordine e sicurezza pubblica: la Lega B ha comunicato con una nota che il derby calabrese è stato spostato da sabato 2 marzo a domenica 3 marzo alle ore 16.15.

Variazione data gara COSENZA – CATANZARO

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, ▪ vista la nota della Questura di Cosenza n. 0005449 del 22 gennaio u.s. con la quale si informa che la disputa, al sabato, della gara in oggetto creerebbe criticità per la gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nonché sui servizi di viabilità urbana; ▪ tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB; ▪ a parziale modifica del C.U. LNPB n. 70 del 6 dicembre 2023; stabilisce che il programma della 28ª giornata del Campionato Serie BKT 2023/2024 sia ridefinito come segue:

28ª giornata

Domenica 3 marzo 2024 ore 16.15 COSENZA – CATANZARO (anziché sabato 2 marzo 2024, ore 16.15)

LEGGI ANCHE

FERALPISALÒ – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI